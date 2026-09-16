V soutěži Zelená obec roku, kterou pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami, se kromě klasických ocenění vyhlašuje také vítěz v kategorii Sociální počin roku. A v posledních dvou ročnících tato cena zamířila do okolí Brna. Zatímco loni uspěly Ostopovice, letošním vítězem se staly Šlapanice, osmitisícové město, které přiléhá k Brnu na jeho jihovýchodním okraji.
Když budeme atraktivní pro občany, staneme se zajímavým městem i pro byznys, říká starosta oceněného Rožnova
Porota obec ocenila za systematický přístup k rozvoji sociálních služeb a vytváření zázemí pro různé skupiny obyvatel. „Snažíme se například vytvořit a podporovat systém, který pomůže rodinám v tom, aby co nejdéle mohly udržet své seniory v rodinném prostředí,“ popisuje v podcastu starostka Michaela Trněná. Konkrétně to znamená co nejširší zdravotní péči, podporu pečovatelské služby či nabídku nejrůznějších aktivit během dne.
Šlapanice stejně jako další obce v zázemí velkých měst jsou také atraktivní lokalitou pro nové obyvatele, což dokazuje i postupný nárůst jejich počtu. „Máme rádi nové obyvatele, rádi je přivítáme, ale zásadní také je, aby na to byla připravená infrastruktura,“ říká starostka. Problémem města je hlavně chybějící obchvat a stále sílící místní doprava. „Dřív jsme byli do 15 minut v centru Brna, to se teď změnilo klidně na hodinu.“
Co se týče přírůstku obyvatel, tak jej chce město držet v rozumných mezích. „Abychom stihli nové lidi integrovat do života města. Na tom nám stále záleží, protože ještě nejsme tak velcí. A chceme, aby občané cítili sounáležitost i té obci, aby to nebyla jen noclehárna, kam přijedou, ale aby tady trávili svůj život a aby se tady cítili dobře,“ dodává Michaela Trněná.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit