Evropa řeší, jak reagovat na drony, sabotáže a kybernetické útoky, které nepředstavují otevřenou válku, ale přesto ohrožují její bezpečnost. Ursula von der Leyenová proto volá po společném evropském postupu. Podle šéfanalytika HN Martina Ehla ale Evropská komise v obraně mnoho pravomocí nemá a klíčová zůstává spolupráce jednotlivých států a NATO. Jak by mohla vypadat odveta za hybridní útok a kdy už by měla být výrazně tvrdší?
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