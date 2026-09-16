Výprodej na globálních dluhopisových trzích pokračuje. Výnosy klíčového amerického desetiletého dluhopisu v úterý překonaly pětiprocentní hranici a dostaly se nejvýše od roku 2007. Co tento prudký růst žene nahoru a co to znamená pro akcie v portfoliích investorů? Probrali jsme s hlavním ekonomem Portu Janem Berkou.
Nejchytřejší trh světa vysílá varování. Proč jsou výnosy amerických dluhopisů nejvyšší za dvě dekády
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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