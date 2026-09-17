Střevní mikrobiom ovlivňuje mnohem víc než jen trávení. Vědci zkoumají jeho vztah k imunitě, metabolismu, stárnutí i některým závažným nemocem. Výzkumnice Monika Cahová z IKEM v Longevity podcastu HN vysvětluje, čím své střevní bakterie „krmit“, proč je důležitá vláknina a pestrost jídelníčku a co víme o fermentovaných potravinách, sladidlech nebo půstech.
Řeč přijde i na překvapivou souvislost s Parkinsonovou chorobou. „Je to pořád na úrovni hypotézy, ale velice silné hypotézy. Parkinsonova choroba začíná ve střevě,“ popisuje Cahová a vysvětluje, jaké příznaky se objevují už deset let předtím, než choroba skutečně propukne.
Předplatitelé se dozvědí i to, proč nemá smysl mikrobiom čistit a jaký je rozdíl mezi zdravým a nezdravým mikrobiomem.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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