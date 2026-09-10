Natržený sval, podvrtnutý kotník, bolavá achilovka – klasická rada, kterou člověk dostane u řady lékařů, zní „dejte tomu klid“. Podle ortopeda Miloše Barny, který roky pečoval o české atlety, hokejisty Sparty i fotbalisty Slavie, je to ale často ta nejhorší volba.
„Klidový režim je důležitý v první fázi, to znamená prvních 48 až 72 hodin, kdy se ještě dokončuje to, co se stalo při traumatu. Pak je ale třeba, aby se rozbitý materiál co nejrychleji vstřebal a vystavěla se nová buňková struktura a člověk mohl začít posilovat,“ popisuje lékař.
V rozhovoru pro Longevity podcast Hospodářských novin vysvětluje, proč přílišný klid brzdí hojení, jak vznikají chronická zranění, která se vrací roky po prvním úrazu, a proč si myslí, že až 20 procent ortopedických operací je zbytečných. Řeč přijde i na fascie nebo strečink, který dodnes mnoho lidí nedělá správně. Barna předplatitelům podcastu prozradí i to, co s tělem může udělat nevhodně nastavené kolo.
Chcete-li se o správné regeneraci organismu dozvědět více, přijďte na Health and Longevity Summit HN, který se koná 20. října v Praze.
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