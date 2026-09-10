Donald Trump prohlásil, že clo je jeho oblíbené slovo, a podle toho se taky chová. Momentálně své obchodní války rozjel hlavně proti Kanadě, ale jeho administrativa spustila i nové vyšetřování týkající se Česka a dalších zemí Evropské unie. Co bude dál? Zeptáme se v Ranním brífinku.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Začínáme baštit syrové maso. Zásadně narostla vůle postavit se v zájmu byznysu Číně, říká český velvyslanec při EU
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