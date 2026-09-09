Dobrý den z Hospodářek, je středa 9. září. Česko zřejmě čeká druhé hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše, tentokrát kvůli astronomickému schodku rozpočtu. Navrhují ho lidovci, a tak hned po několika byznysových zprávách zavolám jejich ekonomickému expertovi Benjaminu Činčilovi. Já jsem Petr Honzejk a přeji dobrý poslech ranního brífinku HN!
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