Už před víkendem se ceny ropy zase přiblížily stodolarové hranici a do nedělního večera bylo znát i na českých pumpách, že se zdražuje. Vývoj cen ropy se teď těžko odhaduje, pokud se zrovna neznáte s americkým prezidentem, to jak se to promítne do cen pohonných hmot ale ano. S Tomášem Lysoňkem rozebíráme, jaký bude další vývoj cen a proč je tlak na ropu pořád tak silný.
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Nafta i benzin začaly zdražovat. Je cena ropy kolem 100 dolarů za barel nová norma?
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