Kartička velikosti bankovky, která bez laboratoře, elektřiny i lékaře dokáže během čtvrt hodiny odhalit HIV nebo jiné infekce. Chytré hodinky, jež dříve objeví problém se štítnou žlázou než krevní test. A diagnostika ledvin, která umí varovat roky předtím, než selžou. Biochemik a odborník na diagnostiku Michal Pohludka v Longevity podcastu Hospodářských novin vysvětluje, jaké jsou trendy v diagnostice a proč jsme nyní na počátku úplně nové éry prevence.
„Zatímco krevní test zachytí stav organismu v jediném okamžiku, chytré hodinky a další nositelná zařízení dokážou některá data sbírat prakticky nepřetržitě. A právě jejich dlouhodobé trendy mohou v budoucnu upozornit, že se v těle něco mění, a nasměrovat člověka k cílenějšímu vyšetření,“ popisuje Pohludka. Předplatitelé se také dozvědí, jaké biomarkery se vyplatí sledovat – i to, které se do běžné praxe zřejmě nikdy nedostanou.
Posluchače podcastu také zveme na první Longevity podcast live. Tři hosté. Tři témata. Jeden večer o tom, jak žít déle a lépe. Registrace zdarma zde. Zároveň připomínáme, že se už začaly prodávat lístky na Longevity summit 2026.
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