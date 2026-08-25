Na českých dálnicích se toho teď děje hodně – dodělávají se prázdninové opravy, aby teď o posledním předškolním víkendu byly hlavní tahy co nejlíp průjezdné. Před několika dny kvůli tomu silničáři testovali opravovaný historický most Šmejkalka na D1.
V zátěžových zkouškách obstál – a to znamená, že bude brzo další úplná uzavírka dálnice. Tak, aby se mohlo začít dělat na druhé polovině. Šéf komunikace Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl vysvětluje, co přesně se bude dít a jak to poznají řidiči.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit