Nezaměstnanost se v červenci zvýšila na rovných pět procent, bez práce bylo podle oficiálních dat přes 367 tisíc lidí. Jde o nejvyšší červencovou hodnotu od roku 2016, ve srovnání se stejným měsícem loni vzrostla nezaměstnanost o šest desetin procentního bodu. Co se na trhu práce děje a jaký je výhled pro zbytek letošního roku, to probereme v Ranním brífinku s hlavním ekonomem banky Creditas Petrem Dufkem.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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