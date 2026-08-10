Ta zpráva na konci minulého týdne dost zapadla. Kraje zjistily, že letos nedostanou žádnou pomoc ze státního rozpočtu na opravy silnic nižších tříd. Ministerstvo dopravy po zimním čarování s rozpočtem volné peníze nemá, dalo všechno do velkých centrálních projektů. Pro představu: v předchozích letech stát pomáhal dvěma až pěti miliardami ročně.
Co to bude znamenat pro stav krajských silnic a jak to poznáme zpoza volantu? A co to vlastně říká o téhle vládě a jejím vztahu ke krajům? Rozebereme to se šéfem sdružení krajských silničářů.
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