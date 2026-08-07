Vybavujete si ještě karty Pokémonů, které děti o přestávkách měnily na školních chodbách? Hra letos slaví 30. výročí, z nostalgické zábavy se ale v posledních letech stal velký byznys. Pro spoustu lidí dnes pokémonové karty představují alternativní investice, na kterých se dá vydělat jmění. Ostatně jediná karta Pikachu se letos vydražila za více než 16 milionů dolarů. Jak tento trh funguje, co žene ceny nahoru a jaká rizika se za pokémonovými kartičkami skrývají? Hostem podcastu byl ředitel úseku investic ve společnosti Broker Trust Filip Stropek.
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V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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