Hořčík na spaní, omega-3 pro mozek, železo proti únavě a kreatin dnes skoro na všechno. Trh s doplňky stravy slibuje řadu benefitů, ale které z nich skutečně potvrzuje věda? Biotechnoložka léčiv Bohumila Zimáková v Longevity podcastu Hospodářských novin vysvětluje, které z nejoblíbenějších doplňků mají za sebou silné klinické důkazy, jaká jsou jejich omezení, kdy mají smysl a kdy naopak ani po těchto „hvězdných“ látkách nesahat.
„Nevýhodou kreatinu je, že zadržuje vodu. Pro vytrvalostního běžce může být zvýšení tělesné hmotnosti nevýhodou, zatímco sprinterům to zpravidla nevadí, protože jim pomáhá rychleji regenerovat zásoby energie,“ říká Zimáková, která pracuje jako vědecký specialista na vývoj a regulace ve společnosti WeCare.
Předplatitelé se také dozvědí, u kterých doplňků zatím vědecké důkazy neodpovídají marketingovým slibům a kdy může nekontrolované užívání představovat zdravotní riziko. A zároveň získají odkaz na studie, které se v podcastu rozebírají.
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