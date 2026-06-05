Šestnáctý díl autorského podcastu Michaela Mareše a Pavla P. Novotného, který se dívá za kulisy českého byznysu, je speciální. Tentokrát jsme nenatáčeli ve studiu, ale využili jsme příležitosti, že se na konferenci reVize Česka, kterou Hospodářské noviny pořádají společně s iniciativou Druhá ekonomická transformace, sešli top zástupci tuzemského byznysu: miliardáři, politici, vrcholní manažeři… A my jsme s nimi mluvili a natočili zatím nejdelší díl Mouchy na zdi.
Hlavním speakerem na reVizi Česka byl vedle prezidenta republiky Petra Pavla zakladatel KKCG Karel Komárek, který běžně na konferencích nevystupuje. I jeho jsme na chvíli zastavili ke krátkému rozhovoru, jinak jsme se špičkami českého byznysu probrali ozvěny reVize Česka, pracovní i osobní plány.
Byznysová elita v bývalé továrně. Konference reVize Česka přilákala prezidenta, investory i nejvlivnější české podnikatele
Čím žije český byznys? A s kým vším jsme se bavili? (chronologicky)
Marek Dospiva (Penta) & Štěpán Ašer (J&T)
Petr Dvořák (bývalý ředitel České televize) & Miloš Petana (někdejší majitel Supraphonu)
Karel Komárek (KKCG)
Pavel Napala (Renomia)
Libor Winkler (RSJ) & Tomáš Vala (SIKO)
Leopold Bareš (Sipral)
Vít Kutnar (DEK)
Michal Nýdrle (někdejší majitel Kindred) & Michal Šmída (Rockaway)
Olda Bajer (bývalý spolumajitel Centrum.cz, Zoot, dnes Omnicado a festival Rock for People)
Martin Šmídlová (Šmídl Holding), Michal Aron (Arx Equity Partners), Ondřej Benáček (CEIP)
Martin Vohánka (Eurowag)
Tomáš Salomon (Česká spořitelna)
Petr Borkovec (Partners)
Moucha na zdi je autorský podcast Hospodářských novin. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm rozebírají témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
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