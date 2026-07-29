David a Martin v novém dílu podcastu Money Penny tentorkát probírají Tiborovu čerstvou zkušenost z nákupu nemovitosti ve Španělsku. Rentiér vysvětluje, kdy může zahraniční byt dávat smysl v rentiérském portfoliu, proč si vybral Costa del Sol, proč už byl skoro rozhodnutý nekupovat a co ho nakonec přesvědčilo. Řeč je o poplatcích až ve stovkách eur měsíčně, cenách u moře, právní prověrce, notáři, Airbnb licencích, daňové rezidenci i skvoterech.
Celou epizodu včetně portfolio trackeru s portfolii a pozicemi najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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