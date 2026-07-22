Tenhle díl Generačního konfliktu je vysloveně letní. Rozebíráme trendy, které jedou v generaci Z. A boomery asi nejvíce zaujmou dva. Prvním je takzvaný slow dating, tedy zpomalení v hledání partnera. Neřekli byste, v jakém fofru střídají dnešní mladí schůzky s různými lidmi, než jim to klapne. Vlastně se ani nelze divit, že jsou z toho utahaní.
Dalším „trendem“, který se může jevit starším jako bizarní, je úzkost z benzinových pump. Když jsme si ale vyjasnili, o co jde, tak bylo nutné přiznat, že některé prvky se mohou týkat i starší generace.
A důležité sdělení: Generační konflikt bude mít pauzu do konce prázdnin. Díky za pochopení!
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Autoři podcastu Generační konflikt vydávají stejnojmennou knížku. Můžete si ji objednat na https://www.albatrosmedia.cz/tituly/100871253/generacni-konflikt/.
Obsahuje i obsáhlé slovníky výrazů generace Z a generace boomerů.
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