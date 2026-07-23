Kyselina hyaluronová, retinol, peptidy nebo bakuchiol – etikety krémů a sér jsou plné slibů o mladší pleti. Jenže některé látky fungují hůř, jiné vůbec, další mají doslova efekt botoxu. Formulátorka kosmetiky Lenka Průšová v Longevity podcastu Hospodářských novin vysvětluje, které mají skutečně vědeckou oporu, proč není vyšší procento účinné látky vždy lepší a proč by se lidé neměli slepě honit za korejskou desetikrokovou rutinou. „Je skvělá, ale nelze si vzít jeden produkt a myslet si, že to bude fungovat,“ říká Průšová a vysvětluje, jaké minimum péče by měl člověk pleti věnovat.
Předplatitelé se také dozvědí, které produkty by si na pleť sama vývojářka nikdy nedala a která marketingová hesla jí nejvíce vadí.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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