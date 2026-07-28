Nejhodnotnější automobilka světa podle tržní kapitalizace začíná ztrácet svůj lesk. Akcie Tesly po zveřejnění hospodářských výsledků prudce klesly a Elon Musk přišel za jediný den o miliardy dolarů. V Ranním brífinku jsme rozebrali slabší marže Tesly, narůstající tlak dravé čínské konkurence i budoucí výhled celého trhu s elektromobily. Hostem byl redaktor Hospodářských novin Ondřej Charvát.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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