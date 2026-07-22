Ideální dovolená, to není jen čas trávený s blízkými u vody nebo na horách, ale obvykle taky skvělá příležitost číst. V podcastu Ranní brífink proto pro vás máme tipy na tři knihy, české i vydané anglicky, které jsou nejen velmi čtivé, ale ještě se toho díky nim hodně dozvíte.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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