Nová studie v prestižním časopise Nature Medicine ukázala něco, co vědce samotné překvapilo: stopa po antibioticích zůstává ve střevním mikrobiomu až osm let. Přitom se s nimi nadměrně plýtvá: každé čtvrté se předepisuje zbytečně.
I kvůli tomu se bakterie stávají odolnými a mnohé léky na ně už nefungují. Například některé druhy manažerských – tedy třídenních – antibiotik, která se dávají na angínu. Na ně je odolná už každá pátá bakterie. Mikrobiolog Jakub Hurych vysvětluje, která antibiotika škodí mikrobiomu nejvíc, proč zelený hlen není důkaz bakteriální infekce nebo co říká věda o probioticích.
Předplatitelé se dozvědí všechny fígle o tom, jak mikrobiom po léčbě co nejrychleji obnovit, jakých třicet potravin pomáhá nejvíce a jaké další léky mohou střeva negativně ovlivnit.
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit