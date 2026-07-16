Marcela Joglová dlouhé roky brala běh jen jako radost, ne jako profesionální cestu. Ve svých jednatřiceti letech se ale rozhodla naplno věnovat sportu – a o pár let později doběhla na olympiádě v Tokiu jako nejúspěšnější česká maratonkyně.
Dnes své zkušenosti předává vrcholovým manažerům. „Velmi často řešíme, že je třeba přidat i nějakou regeneraci, protože ta jim přijde zbytečná. Měla jsem to stejně,“ popisuje Joglová s tím, že až když se naučila odpočívat, dostavil se progres. Co dalšího svým klientům radí a jaká byla její cesta na vrchol?
Na platformách Herohero a Opinio, kde je celá epizoda k dispozici, najdete také klíčové studie k tématu, které byly v podcastu zmíněny.
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