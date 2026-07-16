Hroutí se dlouhodobě budovaný model mezigenerační solidarity? Vstupujeme do doby, kdy generační konflikt nebude jen kulturní, ale rozjede se opravdu natvrdo? Tyhle zásadní otázky řešíme v novém dílu s předsedou Národní rozpočtové rady Mojmírem Hamplem.

Padesátiletý ekonom, který je v současné době v zásadním sporu o zadlužování s politiky vládní koalice, tvrdí, že konflikt už fakticky začal. Dokumentuje to příklady „minivzpoury“ mladých německých poslanců i proměnou volebních výsledků v celé Evropě, kde politické preference stále víc kopírují hranice věkových skupin. Zásadním důvodem je podle něj to, že mladí vidí, že vlády na dluh uspokojují starší generaci voličů, a už si to nechtějí nechat líbit.

Jak se to projevuje v Česku, kde je dominantní hnutí ANO stranou převážně pro důchodce? Existuje něco jako dobrý a špatný dluh? Může si vůbec demokratický systém vědět rady a nezničit nakonec sám sebe? Jaká jsou možná řešení? O tom všem a mnohém dalším mluvíme s Mojmírem Hamplem v aktuálním dílu Generačního konfliktu.

Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

Autoři podcastu Generační konflikt vydávají stejnojmennou knížku. Můžete si ji objednat na https://www.albatrosmedia.cz/tituly/100871253/generacni-konflikt/.

Obsahuje i obsáhlé slovníky výrazů generace Z a generace boomerů.

 

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