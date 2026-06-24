Pasivní investování je čím dál populárnější, v poslední době ale začíná zaznívat i kritika. Dosud sice fungovalo skvěle, podle kritiků se to ale může brzy změnit, a tak přibývá investorů, kteří hledají jiná řešení než jen prosté investování do jednoho nebo dvou indexů. Martin a David se proto v novém dílu investičního podcastu MoneyPenny zaměřili na to, zda jsou takové obavy namístě. Přináší zároveň unikátní srovnání aktivních a pasivních fondů nabízených českým investorům. Výsledky překvapí.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze poslouchat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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