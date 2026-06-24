Už v pátek končí školní rok – letos o dva dny dříve, než bylo původně plánováno. Zatímco žáci a studenti se můžou těšit na devět týdnů prázdnin, pro jejich rodiče, kteří většinou disponují výrazně menším objemem dovolené, to znamená období pečlivého plánování a vymýšlení, jak svým dětem zajistit program, případně hlídání na prázdniny. Tématu – pracovně i osobně – se věnovala i reportérka Hospodářek Markéta Hronová. O svých zjištěních a zkušenostech mluví v dnešním Ranním brífinku.
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