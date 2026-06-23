V dalších třech amerických státech dnes proběhnou primárky, ve kterých si voliči vybírají stranické kandidáty pro podzimní volby do sněmovny. A Trumpovu administrativu to nezastihuje v ideálním rozpoložení.
Světová politika? Nejdřív těžko vysvětlitelná válka s Íránem, a pak její neslavný konec, protože USA jsou vůči Íránu v horší pozici než před ní. Přiznává to i část republikánů. A domácí dění? Nejvíc škodolibé pozornosti poutá fiasko s takzvaným Reflecting Pool ve Washingtonu. Co si z toho všeho berou Trumpovi voliči? Probereme s publicistkou Alexandrou Alvarovou.
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