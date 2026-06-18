Dobré ráno z Hospodářek, je čtvrtek 18. června, Česká národní banka rozhodne o nastavení úrokových sazeb, začíná devátý sjezd odborového svazu Kovo za silné účasti nejvyšších politiků a zdravotní pojišťovny jdou do finále při jednání o úhradách zdravotní péče na příští rok. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Mašek.
Hlavní hostkou dnešního Ranního brífinku je reportérka HN Markéta Hronová, která se dlouhodobě zabývá školstvím. Tentokrát přišla okomentovat nově vydaný žebříček českých vysokých škol, které dostaly hodnocení od A do D, přičemž některé nebyly hodnocené vůbec.
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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