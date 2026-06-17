V Česku je velmi výjimečné, když se někdo rozhodne zcela otevřeně včetně čísel veřejně sdílet svou cestu k finanční nezávislosti. Dalibor Bláha razí koncept radikální otevřenosti, a tak mluví v podcastu MoneyPenny o tom, kolik za co utrácí, jak velký má majetek, do čeho investuje a kdy dosáhne finanční nezávislosti. Zároveň v podcastu ukazuje i své nástroje, které používá k řízení financí nebo realitního portfolia, na svých číslech.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Na těchto platformách naleznete také další díly ze série Finanční nezávislost. Jednotlivé epizody lze poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.
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