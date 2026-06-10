Když je člověku 20 nebo 30, může být jednoduchá poučka o pravidelném nákupu nějakého indexu v pohodě. Jenže ve chvíli, kdy už má portfolio živit svého majitele, začíná úplně jiná hra. Investor Tibor Nyitray v podcastu MoneyPenny vysvětluje, proč rentu nejde spustit ze dne na den, jak se bránit propadům trhu, proč může být prodej akcií ve špatné chvíli devastující a proč je vedle výnosu stejně důležitý i klidný spánek. Martin a David se také ptají, jak funguje a vypadá jeho portfolio se sedmiprocentní dividendou.
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