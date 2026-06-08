Dobré ráno z Hospodářských novin, je pondělí 8. června, před 130 lety Emil Kolben založil svou továrnu a my se dnes dozvíme výsledky průmyslu a stavebnictví za duben. Úřad práce zveřejní výsledky květnové nezaměstnanosti a Petr Pavel by se měl zúčastnit schůze vlády. Oficiální zelenou do Ankary ale nejspíš ještě nedostane. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Mašek.
V Ranním brífinku vítám reportéra HN Štěpána Svobodu, který dlouhodobě sleduje zemědělství a zároveň zvraty kolem nároků skupiny Agrofert na evropské dotace. Mimo jiné přišel jako první se zjištěním, že Státní zemědělství a intervenční fond rozhodl, že Andrej Babiš svůj střet zájmů vyřešil v souladu s českým i evropským právem. Dnes komentuje poslední zvraty kolem vyplácení dotací pro Agrofert a mluví o jeho finanční situaci.
Brusel dal za pravdu zemědělskému fondu. Nárokové dotace pro Agrofert se mají dál proplácet
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
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