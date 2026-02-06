V politickém podcastu Hospodářek Podpásovka se podíváme do sněmovny, kde se odehrálo první letošní peklo zvané jednání o nedůvěře vládě. Rozebereme vývoj kolem Filipa Turka, který si po tomto týdnu může být jistý, že nebude ministrem vůbec ničeho. A podíváme se na Martina Kubu, který představil své hnutí naše Česko. Jakpak si asi povede a může být za čtyři roky premiérem, jak o tom sní?
No a samozřejmě vyhlásíme podpásovku týdne, která bude spojená s drobnou psychoanalýzou šéfa Motoristů Petra Macinky, což je odpověď na jeho pokus o psychologickou analýzu motivací prezidenta Petra Pavla.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist