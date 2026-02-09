Když někdo z mladších lidí použije výraz boomer, je to zpravidla míněno jako urážka. Dobře je to vidět na známé hlášce generace Z: „O. K., boomer!“ Na pomezí despektu a otevřeného pohrdání tak mladí lidé vyjadřují přesvědčení, že starší už o jejich světě nic nevědí, definitivně jim ujel vlak a ještě by je chtěli poučovat. Jenže není boomer jako boomer. Pozvali jsme Miloše Pokorného, zpěváka, herce, moderátora, podcastera, polovičku dua Těžkej Pokondr, ročník 1964. Má skvělou teorii, že existují dva druhy boomerů. Boomeři minus, tedy ti, kteří to už jaksi zabalili a stali se z nich „starci, kteří křičí na mraky“. A pak boomeři plus, mezi které se počítá sám. Jak se dají definovat? Co je pro ně nejdůležitější? A nedalo by se něco z toho náhodou přenést i na mladé? O tom všem v aktuální dílu podcastu Generační konflikt. A samozřejmě generační slovníčky. Jak si boomer plus povede při luštění výrazů generace Z?
Celá verze podcastu je k dispozici na platformách Herohero nebo Opinio. Nejnovější díly ve zkrácené verzi a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
