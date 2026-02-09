Ve sněmovně se řeší další novela stavebního zákona, která by měla zrychlit povolovací procesy a zlepšit dostupnost bydlení. Například velký developer Central Group ale loni oznámil, že připravené projekty odkládá kvůli přepálenému stavebnímu trhu. Zvyšují výrobci stavebních materiálů hystericky ceny? A změní něco na trhu nemovitostí už třináctá úprava stavebního zákona? Téma jsme probrali s generálním ředitelem společnosti Wienerberger Kamilem Jeřábkem.
