Průmyslové svazy, technologické firmy a výzkumné organizace ze střední a východní Evropy se poprvé spojují, aby společně ovlivňovaly evropská pravidla pro umělou inteligenci. Zřizují pozici regionálního ambasadora, který má v Bruselu hájit zájmy firem, bojovat proti byrokracii a podporovat nástup inovací i velkých infrastrukturních projektů, jako jsou AI Factory nebo gigafactory. Ambasadorem bude bývalý vládní zmocněnec Jan Kavalírek, který má koordinovat společný postup zemí CEE vůči Evropské komisi i europoslancům.
