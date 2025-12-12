Dobré ráno z Hospodářských novin, je pátek 12. prosince, světové Game Awards budou znát vítěze v kategorii Hra roku, kde je letos mezi nominovanými i česká hitovka Kingdom Come. V neděli oslaví třicáté výročí developerská skupina Central Group Dušana Kunovského, která teď ovšem trochu trucuje a zastavila přípravu nových projektů s odkazem na vysoké ceny stavebnin a stavebních prací. My v Hospodářkách pracujeme naplno a včera jsme vyhlásili Firmu roku 2025.
Hlavním hostem Ranního brífinku je vedoucí byznysové rubriky HN Milan Mikulka, který přišel okomentovat výsledky soutěže Firma roku a Živnostník roku a vůbec stav tuzemského podnikání na sklonku letošního roku.
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist