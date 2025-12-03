Hospodářské noviny v úterý uspořádaly summit Kompas pro Česko, kde politici i zástupci byznysu debatovali o odolnosti české ekonomiky. Hlavním zahraničním hostem byl bývalý německý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck. Ten stál během energetické krize a ruské invaze na Ukrajinu v první linii při řešení ekonomické bezpečnosti Německa i Evropy. V jeho éře se v rekordním čase stavěly terminály na zkapalněný plyn, ze kterých dnes těží i Česká republika. Jak se Habeck dívá na německou energetiku dnes? A co vzkázal Česku? To všechno vysvětluje redaktor HN Jan Brož.
Musíme být sebevědomí i paranoidní. Top 10 výroků, které zazněly na summitu Kompas pro Česko
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist