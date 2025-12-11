Téměř 800 milionů korun – to je částka, kterou se končící vláda Petra Fialy rozhodla v rozpočtu na příští rok přesunout na financování nepedagogických pracovníků ve školství. O tyto peníze ale přijde výzkum. Vědci rozhodnutí kritizují, protože v posledních letech se jim prostředky nenavyšují ani o inflaci a kvůli tomuto škrtu budou muset zastavit některé výzkumné projekty. Detaily v Ranním brífinku probereme s Markétou Hronovou, která se v Hospodářských novinách věnuje právě školství.
