Dobré ráno z Hospodářek, je pondělí 1. prosince, statistický úřad ukáže míry nezaměstnanosti a ekonomické aktivity za říjen a S&P Global zveřejní index nákupních manažerů Česka za listopad. My v Hospodářských novinách budeme dělat poslední přípravy na velký středoevropský ekonomický summit, který začíná už zítra, tedy v úterý 2. prosince a vystoupí na něm mimo jiné Karel Havlíček, z Německa Robert Habeck, nebo z Polska Rafal Kasprów s malými modulárními reaktory.
K tomu spoustu byznysmenů od Josefa Průši, přes Jana Bartu až po Martina Vohánku a zveme také Martina Kubu, aby nám představil svůj nový záměr v politice. Vstupenky stále jsou, více najdete na KompasproCesko.cz. Od mikrofonu ranního brífink zdraví Jaroslav Mašek.
