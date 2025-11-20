Saúdský korunní princ Mohammed bin Salmán přijel do Washingtonu upevnit jeden z nejdůležitějších vztahů na Blízkém východě. Podle politologa Josefa Krause z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně stojí americko-saúdské partnerství desítky let na jednoduchém principu – ropa za bezpečnost.
Dnes k tomu ale přibývají obří investice, zbrojní kontrakty, osobní vazby na Donalda Trumpa a také strategie, kterou Kraus popisuje jako snahu „zahrnout Trumpa penězi“. Co přesně se vyjednává a proč je to důležité pro USA, Evropu i celý Blízký východ?
Přátelství stvrzené slibem stíhaček F-35: Saúdové a USA jsou definitivně blízkými spojenci
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
