Fyzická zdatnost je klíčem k dlouhému životu bez nemocí. Aby ji člověk zvýšil, je potřeba kombinovat méně intenzivní trénink symbolizovaný takzvanou zónou 2 a intenzivní zátěž, která zase souvisí s hodnotou VO2 max. K jejímu navýšení slouží také takzvané exercise snack, tedy krátké intenzivní cvičení během dne.
Jak přesně funguje? A proč se upouští od sledování tepových zón? V novém dílu Longevity podcastu Hospodářských novin odpovídá Vladimír Tuka z Centra zátěžové kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Popisuje také, proč je ideální sportovat na lačno nebo proč si dát cukry hned po fyzické aktivitě.
Nehladovím, jen vím, kdy a co (ne)jíst. Lubo Smid radí, jak začít s řízeným hladověním a čeho se vyvarovat
Longevity podcast nově vychází každý týden. První část bude stále k dispozici pro všechny posluchače, celou epizodu pak najdou předplatitelé podcastu na platformě Herohero nebo Opinio.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
