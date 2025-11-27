Fungují jako takový dirigent, který synchronizuje všechny procesy v těle. Jenže když je něco rozhodí, nastává chaos, který zvyšuje rizika všech možných nemocí včetně rakoviny. Řeč je o vnitřních hodinách člověka, takzvaném cirkadiánním rytmu, který se řídí dle přirozeného světla. Když tělo dostává třeba kvůli nevhodnému osvětlení špatné signály, produkují se jinak i hormony a spouští lavinu, která má doslova kaskádovitý efekt.
Jak si tedy zařídit kancelář a byt, aby bylo tělo chráněno? Po kterém softwarovém filtru sáhnout, aby organismus nebyl z večerní obrazovky počítače rozhozený? Otázky pro světelného experta Hynka Medřického, který byl hostem nového dílu Longevity podcastu Hospodářských novin. Rozebírá, jaké parametry u světla sledovat, i to, proč se rozpadá přírodní ekosystém doslova před očima. A varuje i před některými „zázračnými“ výrobky. „Čiré brýle, které se používají ve dne a slibují blokování modré vlnové délky z obrazovky, nefungují,“ říká Medřický.
Longevity podcast nově vychází každý týden.
