Je to nemoc, která pomalu ničí mozek a vede k naprostému rozkladu osobnosti. Alzheimer se objevuje stále častěji a je jednou z největších překážek ke zdravému stárnutí, protože kolem osmdesátky ho má téměř každý třetí člověk. Změny na mozku už ale nastávají mnohem dříve, pokud člověk nemá genetické predispozice, tak kolem čtyřicítky.
Český vědec a neurolog Martin Tolar má ale na dosah řešení: se svou firmou Alzheon je na prahu schválení nového revolučního léku na alzheimera. Ve výzkumu zjistil, jak důležitou roli hraje životní styl, a proto nyní přichází i s aplikací, která odhalí rizikové chování a poradí lidem, co změnit. „Máme přes sto faktorů, které ovlivní rozvoj Alzheimerovy nemoci. Klíčový je spánek, dieta, cvičení, genetika nebo pohlaví. Snažíme se najít riziko jednotlivého pacienta a pomoci mu. Lifestyle dokáže snížit riziko nemoci o padesát procent,“ říká v novém dílu Longevity podcastu Hospodářských novin Martin Tolar.
S počátkem listopadu dochází v Longevity podcastu k několika změnám. Nově bude nový díl vycházet každý týden. První část bude stále k dispozici pro všechny posluchače, celou epizodu pak najdou předplatitelé podcastu na platformě Herohero nebo Opinio.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
