Z držení těla kardinála Vlka dokázal vyčíst onkologické onemocnění. Bolesti v tříslech u slavného hokejisty Jaromíra Jágra léčil srovnáním jeho vybočeného palce. Postura, tedy držení těla, je pro fyzioterapeuta Pavla Koláře jako taková kniha, ve které dokáže číst jako nikdo jiný. „Když je špatně vyvážené kolo u auta, promítne se to do mechanismu celého auta. To samé platí u těla. Když máte nějaký lokální problém, ovlivní to zbytek celého těla,“ říká v Longevity podcastu Hospodářských novin Pavel Kolář.
Vysvětluje také, jak spojitosti v těle fungují, čím si lidé nejčastěji způsobují pohybové problémy a proč má smysl tělo otužovat stresem.
S počátkem listopadu dochází v Longevity podcastu k několika změnám. Nově bude nový díl vycházet každý týden. První část bude stále k dispozici pro všechny posluchače, celou epizodu pak najdou předplatitelé podcastu na platformě HeroHero nebo Opinio.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
