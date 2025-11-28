Nejnovější díl politického podcastu HN Podpásovka mapujícího politické podpásovky týdne tentokrát zahrnuje i nemilé překvapení, které si na Petra Honzejka připravil spoluautor pořadu Ondřej Leinert. Odhaleno ale bude až na konci, protože jen za posledních méně jak 24 hodin se toho událo tolik – třeba Andrej Babiš se rozplakal ve sněmovně. A chtělo by se nám s ním soucítit, kdyby to celé nemělo jeden velký háček, o němž si ve vysílání povíme. Jihočeský hejtman Martin Kuba pak oznámil odchod z ODS a úmysl založit nové hnutí, jehož potenciál důkladně rozebereme.
A samozřejmě nemůžou chybět Motoristé sobě s jejich čestným prezidentem Filipem Turkem, kteří každý týden nakládají tak, že ten skutečný prezident Petr Pavel má co dělat.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
