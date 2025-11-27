Šéf hnutí ANO Andrej Babiš včera přinesl prezidentovi Petru Pavlovi seznam kandidátů, kteří by v případě Babišova jmenování premiérem měli zasednout v budoucí vládě ANO, SPD a Motoristů. Jména kandidátů na ministry definitivně odsouhlasila koaliční rada v úterý.
Co pro jednotlivé resorty znamenají navržení ministři, co bude následovat a jak se situace může dál vyvíjet, tak o tom se v Ranním brífinku bavíme se zástupcem šéfredaktora a hlavním politickým komentátorem Hospodářských novin Petrem Honzejkem.
„Na zahraniční cestě hajlování vadí, v lese by nemuselo.“ Jak číst pokus posunout Turka na životní prostředí a co bude dál
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
