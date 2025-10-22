Vedle výrazných autorských podcastů jako Bruselský diktát, Generační konflikt nebo MoneyPenny spouští Hospodářské noviny novou podcastovou sérii Moucha na zdi. Redaktoři Michael Mareš a Pavel P. Novotný, kteří se dlouhodobě věnují českému top byznysu a miliardářům, v něm budou rozebírat témata, která hýbou českým byznysem. Nabídnou pohled do zákulisí a přiblíží, jak v něm fungují moc, peníze a vliv, a také občas přidají to, co slyšeli „na trhu“.
Minule jsme probírali fotbalové FOMO mezi českými miliardáři, tentokrát řešíme pavučinu vztahů okolo (zřejmě) staronového premiéra Andreje Babiše. Jelikož dlouhodobě patří do Top 10 nejbohatších Čechů, podívali jsme se na to, jaké vazby ho pojí s dalšími těžkými váhami tuzemského byznysu. Jak je hluboká animozita se zbrojařem Michalem Strnadem? Jak to má s Pavlem Tykačem? Kdo ho pojí s Karlem Komárkem? A co blok selfmade miliardářů se silným demokraticko-liberálním zaměřením, který zkraje roku ostře napadl při svém projevu v parlamentu?
Babiš vs. čeští miliardáři: Nezapomíná na dávné střety a mstí se. Zdá se, že první na řadě jsou zbrojaři
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
