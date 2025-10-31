Už když ho otec vzal ve 12 letech do banky, tak věděl, že finance jsou směr, kterým se chce vydat. Po studiu v Americe a následných 17 letech v investiční bance Macquarie přijel Michael Kollár zpět domů a založil private equity fond Gate Vest, který má být alternativou k velkým globálním hráčům. Sám do něj vložil tři miliony eur. V dnešním díle MoneyPenny popisuje svou cestu na Wall Street, spolupráci s J&T Bankou, fungování samotného fondu a i to, zda private equity patří do portfolia retailového investora.
Celý rozhovor a další epizody najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu. Záznam z konference FIRE je možné získat zde: https://hn.cz/event/67789080-fire-2025.
