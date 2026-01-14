Letošní rok bude na hypotečním trhu ve znamení refixací a refinancování, a proto se Martin a David podívali, co banky nabízí a jaké si kladou podmínky. Zároveň vysvětlují, kdy má smysl hypotéku mimořádně splácet a kdy naopak ne. K dispozici dávají velký přehled a kalkulačku, která umí vše spočítat. V novém díle podcastu MoneyPenny také řeší horké téma penzijních fondů a nabízí odpovědi, jak se k penzijku stavět a co s ním dělat.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
