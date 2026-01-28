Kdo chce dosáhnout finanční nezávislosti nebo se prostě mít jen dobře, potřebuje vydělávat hezké peníze. David a Martin proto přináší unikátní analýzu, která mapuje, kolik kdo vydělává podle vzdělání, věku, oboru, funkce nebo regionu. Každý si tak může spočítat, jestli se mu vyplatí zvýšit vzdělání, změnit obor nebo se třeba přestěhovat. Investiční podcast MoneyPenny tak nabízí návod, jak vydělat víc peněz.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
