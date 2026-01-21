Debata o penzijním spoření v Česku graduje. David s Martinem proto v novém díle investičního podcastu Money Penny rozebírají jednotlivé argumenty a vysvětlují, proč se část investorů na penzijko dívá úplně jinýma očima. Na příkladech vysvětlují, kdy to může být opravdu výnosná investice a porážet americký akciový index S&P 500. V čem spočívá hlavní fígl? Řeč přijde také na fondy životního cyklu, které mají spoření „automatizovat“, i na modernější přístupy k důchodu. Věnují se rovněž tomu, co se aktuálně děje kolem Revolutu a blokací účtů jeho klientů. Vysvětlují, co se při zablokování účtu stane s investicemi vedenými přes Revolut, a na co si dát pozor, abyste zbytečně nepřišli o peníze.
Celou epizodu najdete na platformách Herohero nebo Opinio. Jednotlivé epizody lze díky RSS poslouchat také ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Kompletní přehled všech dílů podcastu, analýz, srovnání a kalkulaček je k dispozici ve speciálním přehledu.
Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
